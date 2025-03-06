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06 марта 2025, 10:24

ГСЧС показала последствия обстрела Харькова

06 марта 2025, 10:24
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Российские оккупанты сегодня атаковали Салтовский район Харькова. Ударом повреждены автомобили, крыша, лифтовая шахта и фасад 9-этажки, выбиты окна в соседних зданиях и детсаду

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что во время ликвидации последствий ночной воздушной атаки РФ чрезвычайники спасли женщину с инвалидностью. Еще один человек пострадал из-за сильного стресса.

На месте работают 35 спасателей, психологи ГСЧС.

Кроме того, был развернут автобус быстрого реагирования Харьковского горсовета для оказания помощи жильцам дома.

Напомним, сегодня около четырех часов утра в четверг, 6 марта, вражеский БпЛА попал в многоэтажку в Харькове.

Также Российская авиация с утра атаковала поселок Слатино в Харьковской области. В результате атаки погиб местный житель, еще два человека получили ранения.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 марта российские террористы запустили против Украины две баллистические ракеты и 112 беспилотников.

РФ Харьков ГСЧС атака многоэтажка беспилотники
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