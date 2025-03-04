Фото: прокуратура

Правоохоронці викрили пару закоханих з Харкова. Виявилося, що хлопець і дівчина були завербовані ФСБ

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 24-річну жінку та 38-річного чоловіка. Відомо, що вони поширювали інформацію про розташування ЗСУ. Також вони обидва купували та зберігали наркотики у великих розмірах.

Відомо, що це пара з Харкова. Хлопець та його дівчина раніше вже були засуджені. У грудні минулого року їх завербував співробітник російської ФСБ. Вони добровільно погодились на "підробітку": їхнім завданням було фіксувати дислокації українських військових, а також місця проживання співробітників СБУ.

Пара під виглядом романтичних прогулянок містом знімала на відео та фото потрібні росіянам об'єкти. Інформацію передавали ворогу. Дівчина паралельно мала ще одну "роботу": розкладала містом "закладки" з метадоном.

"На вирок зловмисники очікують, перебуваючи під вартою. Обвинувачених судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі" - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині агент РФ "зливав" дані про ексзасуджених військових. Зрадником виявився завербований ФСБ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону. Рашисти хотіли використати ці данні для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.