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04 березня 2025, 11:51

Наводили ворожі удари на Слов'янськ та Краматорськ: затримано двох агентів РФ

04 березня 2025, 11:51
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фото: СБУ
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СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили російські удари на Слов'янськ та Краматорськ. Зловмисники працювали порізно

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, найбільше ворог намагався дізнатися локації пунктів базування та логістичних центрів Сил оборони, які залучені до бойових дій на східному фронті.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували двох місцевих жителів.

Одним зі зрадників виявився 47-річний мешканець Слов'янська. У серпні 2024 року чоловік потрапив "до уваги" воєнної розвідки РФ, коли публікував прокремлівські коментарі в соцмережах.

Після вербування агент відстежував локації найбільшого зосередження особового складу українських військ, зокрема в районах блокпостів на в'їздах до міста.

Також фігурант намагався виявити склади з боєприпасами і станції ремонту військової техніки Сил оборони.

Зібрану інформацію він передавав через "Однокласники" своєму давньому приятелю – бойовику окупаційних угруповань РФ, який воює під Бахмутом та співпрацює з російськими спецслужбами.

Ще одним зрадником виявився 37-річний працівник заводу у Краматорську. За матеріалами справи, чоловік працював на ФСБ, яка завербувала його через Телеграм-канал.

За вказівкою російського спецслужбіста агент обходив місцевість, а також фотографував та позначав на гугл-картах локації українських військ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він готував агентурний "звіт" з координатами потенційних цілей.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала на Полтавщині трьох поплічників російських спецслужб, які проводили інформаційні диверсії проти України.

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