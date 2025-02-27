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Правоохоронці викрили колишнього поліцейського, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він влаштувався на "роботу" в росіян

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратури, передає RegioNews.

Повідомили про підозру колишньому поліцейському з Ізюма. Відомо, що він передавав росіянам інформацію українських патріотів через подяки за допомогу ЗСУ, а також очолив "ізолятор". На бік ворога він перейшов добровільно.

За даними слідства, зрадник був призначений на посаду "начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Він займався охороною будівлі. Він стежив за тим, щоб незаконно затриманні люди не тікали. Всі документи він оформлював відповідно до законодавства РФ.

"Перед деокупацією Ізюма ЗСУ підозрюваний разом з російськими військовослужбовцями втік на територію держави-агресора. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині викрили колаборанта. Під час окупації він добровільно почав співпрацювати з росіянами та обійняв у них посаду "молодшого інспектора відділу охорони" у "Дар'ївській виправній колонії". Після повернення на підконтрольну територію України чоловік навіть пішов служити до ЗСУ, щоб приховати свій злочин.