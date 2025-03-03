В Харькове российский БпЛА атаковал многоэтажку: пострадали 8 человек, среди них - ребенок

фото: Харьковская областная прокуратура

Поздним вечером 2 марта российский ударный БпЛА попал в жилой дом в центре Харькова. Пострадали местные жители

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 22:15 "шахед" вражеский ударил по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. БпЛА попал в квартиру на пятом этаже.

"Всего пострадали восемь человек. У трех женщин, двух мужчин и 6-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. У 21-летнего жителя ожог шеи. Мужчина 58 лет получил ранения лица", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, город атаковал ударный дрон "Герань-2". По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, вечером 1 марта россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА типа "Shahed 136". В результате обстрелов поврежден многоэтажный дом, ранения получила мирная жительница.