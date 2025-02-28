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У Харкові чоловік повідомив про мінування мостів у місті. Інформація не підтвердилась. Тепер за неправдиве повідомлення його можуть посадити

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Викрили 51-річного жителя Харкова. Чоловік восени минулого року зателефонував правоохоронцям та повідомив про мінування трьох мостів. Фахівці провели перевірку, але небезпечних предметів там не знайшли.

Виявилося, що псевдомінером є безробітний харків'янин. У той день він був нетверезий (пив чоловік наодинці). Свої дії він пояснив тим, що просто хотів пожартувати. Тепер за цей жарт йому загрожує від двох до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 60-річний чоловік повідомив про замінування місцевого ТЦК. Проте насправді правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів. Тепер за неправдиве повідомлення чоловік може відправитися за ґрати на шість років.