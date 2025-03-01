В результате российской атаки на Харьков пострадали 12 человек, среди которых двое детей

фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове после массированной атаки беспилотников ночью 1 марта количество пострадавших выросло до 12 человек

Об этом сообщила в телеграмме Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как отмечается, в результате атаки РФ по Харькову пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

При процессуальном руководстве Шевченковской, Киевской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харьков начат досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что в ночь на 1 марта враг нанес массированный удар беспилотникам по трем районам Харькова. Пострадали Шевченковский, Киевский и Новобаварский районы.

Напомним, в Генштабе назвали потери россиян за последние сутки. По состоянию на 1 марта 2025 года армия РФ потеряла более 875 тысяч военных.