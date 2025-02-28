Армия РФ нанесла удар авиабомбой по селу на Харьковщине
В пятницу, 28 февраля, около 10:20 враг ударил авиабомбой по территории Дергачевской общины
Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.
По его словам, удар пришелся по окраине села Безруки. В результате был поврежден частный дом, а также произошло возгорание сухой травы на площади около 800 м².
Работники ГСЧС работают над ликвидацией пожара.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, 28 февраля в результате массированной атаки "шахедов" под ударом оказалась энергосистема Харьковской области. Враг выпустил по региону не менее 12 БпЛА.
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