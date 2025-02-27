Російський дрон влучив у кабінет мера Нікополя і вибухнув

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У Нікополі на Дніпропетровщині, російський дрон влучив у кабінет міського голови Олександра Саюка та вибухнув

Про це посадовець повідомив під час пресконференції 27 лютого, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Атака сталася ще 14 лютого. На питання журналістів про те, де він перебував в момент обстрілу, Саюк відповідати відмовився.

"Ми працюємо далі, життя продовжується. Це все що я можу відповісти", — сказав міський голова.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російські загарбники вночі 27 лютого обстріляли із реактивної системи залпового вогню "Град" Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Також 27 лютого, вдень російські війська скерували ударний дрон в автомобіль з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок атак загинув чоловік, жінка отримала поранення.