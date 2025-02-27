У Харківському районі "шахед" влучив у приватний будинок: постраждали цивільні
Внаслідок влучання російського "шахеда" пошкоджене приватне домоволодіння у Харківському районі. Поранені дві людини
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, зафіксовані влучання в передмісті Харкова.
"У бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників", — попередив Олег Синєгубов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 27 лютого російські окупанти завдають ударів дронами по Харківщині.
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