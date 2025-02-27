На Сумщині приземлили 7 російських дронів-камікадзе: кадри збиття
Минулої доби захисники Сумщини знищили два ворожих безпілотних літальних апарати літакового типу "привет-82" та п’ять FPV-дронів, два з яких на оптоволокні
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", — йдеться в повідомлення.
Нагадаємо, в ніч на 27 лютого російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу "Shahed". Було підтверджено збиття 90 БпЛА.
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