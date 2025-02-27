10:43  27 лютого
Посадовці ЗСУ організували корупційну схему у ТЦК Києва та Волині: деталі
11:11  27 лютого
Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
09:52  27 лютого
Богдан Кротевич залишає "Азов" після 10 років служби
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2025, 17:05

На Сумщині приземлили 7 російських дронів-камікадзе: кадри збиття

27 лютого 2025, 17:05
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Минулої доби захисники Сумщини знищили два ворожих безпілотних літальних апарати літакового типу "привет-82" та п’ять FPV-дронів, два з яких на оптоволокні

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", — йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу "Shahed". Було підтверджено збиття 90 БпЛА.

РФ війна прикордонники Сумська область дрон БПЛА FPV-дрон ДПСУ
На Краматорському напрямку бригада "Помста" знищила російські танки, гармати та бензовоз
27 лютого 2025, 16:41
У ЗСУ вважають, що Україна має готуватися до наступної фази війни з РФ
27 лютого 2025, 14:35
Всі новини »
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
На Краматорському напрямку бригада "Помста" знищила російські танки, гармати та бензовоз
27 лютого 2025, 16:41
Окупанти скинули КАБ на селище на Харківщині: перша інформація про атаку
27 лютого 2025, 16:20
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
27 лютого 2025, 16:00
У Києві судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив собаку на очах в дітей: момент вбивства потрапив на камеру
27 лютого 2025, 15:51
На Волині знайшли тіло чоловіка, який зник пів року тому
27 лютого 2025, 15:45
Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та РСЗВ: є жертва та 4 поранених
27 лютого 2025, 15:30
На українському кордоні зупинили вантажівку, викрадену у Франції
27 лютого 2025, 15:10
В українців з’явилася нова підстава для отримання інвалідності
27 лютого 2025, 14:59
Для спокійних поїздок: у Києві запустили жіноче таксі
27 лютого 2025, 14:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі публікації »
Юрій Луценко
Сергій Фурса
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »