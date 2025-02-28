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28 февраля 2025, 00:05

Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Харьковщины: пострадал мужчина

28 февраля 2025, 00:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате массированной атаки "шахедов" под ударом оказалась энергосистема Харьковской области. Враг выпустил по региону не менее 12 БпЛА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий атаки РФ.

"Чтобы не информировать врага, - не распространяйте детали о местах попаданий, а также какие-либо фото/видеоматериалы. Угроза повторных ударов сохраняется!", - сообщил Олег Синегубов.

Он добавил, что в результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, в результате попадания российского "шахеда" повреждено частное домовладение в Харьковском районе. Ранены два человека.

Ранее сообщалось, что вечером 27 февраля российские кафиры наносили удары дронами по Харьковщине.

война обстрелы Синегубов Олег Васильевич Харьковская область энергетика БПЛА Харьковская ОВА шахед
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