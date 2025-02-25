Росіяни вдарили по Харківщині, є загиблий і поранений
Унаслідок ворожого обстрілу селища Білий Колодязь Харківської області загинув чоловік, ще один – отримав поранення
Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Російські окупанти продовжують чинити терор проти цивільного населення Харківщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти обстріляли із реактивної артилерії селище Білий Колодязь Чугуївського району.
Один із боєприпасів влучив в цивільний автомобіль. Від отриманих травм загинув один чоловік. Ще один зазнав поранення.
Нагадаємо, російські військові атакували КАБами селище на Харківщині. Внаслідок ворожих авіаударів пошкоджені майже 50 житлових будинків.
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Україна поверне Європі її сутність
25 лютого 2025, 18:0530-річний українець загинув у Польщі за загадкових обставин
25 лютого 2025, 18:04У Херсонському районі росіяни атакували дроном цивільних: є постраждалі
25 лютого 2025, 18:00У поліції розповіли, чи є в Україні покарання для порушників комендантської години
25 лютого 2025, 17:52Кількість поранених у Краматорську знову зросла
25 лютого 2025, 17:40У Варшаві жінка викликала "швидку допомогу" Ісусу
25 лютого 2025, 17:32Хотіла зняти ліміт з кредитки: шахраї вкрали гроші з картки жительки Волині
25 лютого 2025, 17:21Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 13, серед них — 3 дитини
25 лютого 2025, 17:15До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує жителю Тернопільщини за торгівлю наркотиками
25 лютого 2025, 16:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки