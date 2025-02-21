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Правоохоронці накрили незаконне виготовлення та розповсюдження тютюнових виробів. Підпільний цех організували батько та два його сини

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Нелегальне виробництво та продаж тютюнових виробів і нікотиновмісних рідин здійснювали в Харкові та області. Продукцію збували через інтернет-магазин, Telegram-канал і роздрібні точки.

Правоохоронці провели обшуки на складах, у місцях продажу, помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях.

Вилучено близько 56 тисяч флаконів із нікотиновмісними рідинами, 32 тисячі електронних сигарет і тютюнових виробів, а також техніку та документи, що підтверджують схему збуту. Усі товари були без акцизних марок, їхня орієнтовна вартість – 6 млн грн.

Вилучене майно направили на відповідні судові експертизи. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині накрили масштабне підпільне виробництво батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.