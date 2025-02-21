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21 лютого 2025, 11:34

На Харківщині викрили родину, що нелегально виготовляла електронні сигарети

21 лютого 2025, 11:34
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фото: БЕБ
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Правоохоронці накрили незаконне виготовлення та розповсюдження тютюнових виробів. Підпільний цех організували батько та два його сини

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Нелегальне виробництво та продаж тютюнових виробів і нікотиновмісних рідин здійснювали в Харкові та області. Продукцію збували через інтернет-магазин, Telegram-канал і роздрібні точки.

Правоохоронці провели обшуки на складах, у місцях продажу, помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях.

Вилучено близько 56 тисяч флаконів із нікотиновмісними рідинами, 32 тисячі електронних сигарет і тютюнових виробів, а також техніку та документи, що підтверджують схему збуту. Усі товари були без акцизних марок, їхня орієнтовна вартість – 6 млн грн.

Вилучене майно направили на відповідні судові експертизи. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині накрили масштабне підпільне виробництво батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.

обшуки виробництво Харківська область електронні сигарети БЕБ
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