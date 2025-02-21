Россияне атаковали дроном автомобиль полиции в Купянске, пострадали правоохранители
Утром, 21 февраля, в Купянске российские войска попали беспилотником в служебный автомобиль полиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.
По предварительной информации, враг использовал для атаки дрон типа "Молния", беспилотник попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские.
Три сотрудника Купянского районного отдела полиции получили контузии. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Напомним, 20 февраля россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино в Харьковской области. Часть населённого пункта осталась без света.
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