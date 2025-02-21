На Житомирщині гримітимуть вибухи: в ОВА пояснили, що сталося
Сьогодні, 21 лютого, у Житомирському районі буде чутно вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині сапери знищили бойову частину дрона "Герань-2".
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