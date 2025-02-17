Росіяни атакують Харків: у місті пролунав вибух
В ніч на 17 лютого російські військові атакували Харків. Близько 1:20 у місті пролунав вибух
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Попередньо, безпілотник типу "Шахед" поцілив по Салтівському районі міста.
Наразі більше інформації немає.
Нагадаємо, в ніч на 16 лютого росіяни запустили по Україні 143 дрона та дві балістичні ракети. Повітряні сили збили 95 безпілотників, ще 46 – були локаційно втрачені.
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