Ночные удары БпЛА по Харькову: повреждены дома, пострадали 3 горожан

Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня ночью, 17 февраля, были зафиксированы попадания в Салтовском и Холодногорском районах Харькова. Три человека подверглись острой реакции на стресс

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По имеющимся данным, ночью в городе прогремели два взрыва. В результате попадания в Салтовском районе были повреждены окна дома.

"В Холодногорском районе шахед попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственного сооружения. Повреждены жилые дома. Трое женщин подверглись острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.

На местах "прилетов" работали правоохранители, спасатели и медики.

Напомним, в ночь на 17 февраля российские военные атаковали Харьков. Около 1:20 в городе раздался взрыв.