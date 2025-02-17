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Збитий силами оборони України ударний ворожий безпілотник впав у межах населеного пункту та не вибухнув

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Дрон від отриманих пошкоджень та удару об грунт розвалився на шматки, а його бойова частина вдарилася об паркан, та дивом не здетонувала.

Вибухотехніки оглянули знайдені рештки безпілотника та знешкодили його бойову частину. Потім вибухівку вивезли в безпечне місце та знищили її шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше на Київщині в лісі знайшли російську авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл", яка залишилася ще з часів перебування російських військ в регіоні.