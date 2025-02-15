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15 лютого 2025, 02:32

Помста за зауваження: у Харкові судитимуть чоловіка, який вистрелив у сусіда

15 лютого 2025, 02:32
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Фото: Нацполіція
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Чоловіку не сподобалось зауваження від сусіда. Він вирішив помститися та здійснив в його бік три постріли

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Сам інцидент стався в грудні минулого року. Житель однієї з квартир на проспекті Аерокосмічному почав викидати речі з вікна. Його сусід це помітив, і зробив зауваження. Проте у відповідь на зауваження чоловік почав виражатися нецензурною лексикою.

На словесних образах це не закінчилось. Чоловік вирішив помститися за зауваження. Він взяв револьвер Флобера, який зберігав у квартирі, та здійснив три постріли у бік сусіда. Потім він скинув важкий предмет на авто сусіда, яке було припарковане в дворі будинку.

Тепер зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Рівному під домашній арешт відправили 18-річного хлопця, який вистрелив однолітку в око. Відомо, що він зробив це з пневматичного пістолета. Після скоєного він кинув зброю та втік, проте його затримали. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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