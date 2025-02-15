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15 февраля 2025, 02:32

Месть за замечание: в Харькове будут судить выстрелившего в соседа мужчину

15 февраля 2025, 02:32
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Фото: Нацполиция
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Мужчине не понравилось замечание от соседа. Он решил отомстить и совершил в его сторону три выстрела.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в декабре прошлого года. Житель одной из квартир на Аэрокосмическом проспекте начал выбрасывать вещи из окна. Его сосед это заметил и сделал замечание. Однако в ответ на замечания мужчина стал выражаться нецензурной лексикой.

На словесных образах это не кончилось. Мужчина решил отомстить за замечания. Он взял револьвер Флобера, который хранил в квартире, и произвел три выстрела в сторону соседа. Затем он сбросил тяжелый предмет на автомобиль соседа, который был припаркован во дворе дома.

Теперь злоумышленнику избрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровно под домашний арест отправили 18-летнего парня, выстрелившего сверстнику в глаз. Известно, что он сделал это из пневматического пистолета. После инцидента он бросил оружие и скрылся, однако его задержали. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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