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Під час сварки жінка сварилась на сина та погрожувала йому. У матеріалах справи йдеться про домашнє насильство

Про це повідомляється в постанові суду, передає RegioNews.

На Волині суд притягнув до відповідальності жінку, яка ображала сина. У матеріалах справи уточнюють, що вона вчинила домашнє насильство. Підкреслюється, що жінка погрожувала спалити будинок.

На судове засідання жінка не прийшла. Тому справу розглядали без неї. Її визнали винною та оштрафували на 340 гривень (без врахування судового збору).

Нагадаємо, раніше на Закарпатті приговорили до довічного ув'язнення чоловіка, який вбив свого маленького сина. Відомо, що чоловік завдав своєму сину численні ножові поранення. Дитині тоді було лише 1 рік та 10 місяців.