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13 лютого 2025, 16:46

Закликав повстати проти президента: у Харкові під суд відправлять "експерта" з TikTok

13 лютого 2025, 16:46
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Фото: прокуратура
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Під суд відправлять псевдоексперта з TikTok, який виправдовував агресію РФ проти України. Чоловік у своїх відео також розповідав про нібито "загрозу від НАТО"

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Під суд відправлять "експерта" з TikTok. Це 32-річний чоловік, який є громадянином Азербайджану, але проживає в Україні. З березня 2023 року він поширював у соцмережі псевдоекспертні відеоролики. У своїх відео "блогер" транслював твердження кремлівської пропаганди та антиукраїнські тези.

У відео чоловіка йшлось про те, що нібито українцям "потрібно повстати проти діючого президента". Також він розповідав про нібито "загрозу від НАТО", утиск російськомовних. "Блогер", зокрема, виправдовував агресію РФ проти України.

"На суд тіктокер очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Раніше викрили 40-річного жителя Харківщини, який в Telegram він був активним учасником каналів антиукраїнської направленості. Цікаво, що він сам став переселенцем, бо російські війська обстрілювали його селище. Проте це не заважало йому називати українців "нацистами", а росіян - "освободителями".

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