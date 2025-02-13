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13 февраля 2025, 16:46

Призвал восстать против президента: в Харькове под суд отправят "эксперта" из TikTok

13 февраля 2025, 16:46
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Фото: прокуратура
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Под суд отправят псевдоэксперта из TikTok, оправдывавшего агрессию РФ против Украины. Мужчина в своих видео также рассказывал о якобы "угрозе от НАТО"

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews .

Под суд отправят "эксперта" из TikTok. Это 32-летний мужчина, являющийся гражданином Азербайджана, но проживающий в Украине. С марта 2023 года он распространял в соцсети псевдоэкспертные видеоролики. В своих видео "блогер" транслировал утверждения кремлевской пропаганды и антиукраинские тезисы.

В видео мужчины говорилось, что якобы украинцам "нужно восстать против действующего президента". Также он рассказывал о якобы "угрозе от НАТО", притеснении русскоязычных. "Блогер", в частности, оправдывал агрессию РФ против Украины.

"Тактокер ожидает суда, находясь под стражей. Мужчину будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Ранее разоблачили 40-летнего жителя Харьковщины, который в Telegram был активным участником каналов антиукраинской направленности. Интересно, что он сам стал переселенцем, потому что русские войска обстреливали его поселок. Однако это не мешало ему называть украинцев "нацистами" , а россиян – "освободителями".

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