За 10 минут 7 ударов КАБами: правоохранители показали последствия атаки на Золочев

фото: Харьковская областная прокуратура

Во вторник, 11 февраля, россияне атаковали КАБами поселок Золочев Харьковской области. В результате авиаудара ранения получили семь местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, с 11:10 по 11:20 оккупационные войска ударили семью авиабомбами по территории Золочевской общины.

Один КАБ попал в нескольких метрах от жилого дома в поселке Золочев. Два дома разрушены полностью, по меньшей мере 11 – повреждены.

"Всего пострадали семь мирных жителей. Среди них взрывные ранения получили 65-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 82 лет. Пострадавших госпитализировали в больницу. 68-летняя женщина и мужчина 76 лет получили острую реакцию на стресс. Также 12-летний мальчик и 44-летняя получили ранения стеклом", - говорится в сообщении.

Еще один "прилет" в Золочеве находился по территории агропредприятия. В результате удара повреждения получили помещение и здания.

Также пять ударов зафиксированы по территории других сел Золочевщины. К счастью, там обошлось без пострадавших и разрушений.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, кафиры нанесли удары КАБами по Богодуховскому району Харьковской области. Сообщалось о семи пострадавших, среди которых 12-летний мальчик, в поселке Золочев.