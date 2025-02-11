Росіяни скинули ФАБи на Костянтинівку: поранені 3 цивільних

фото: Донецька обласна прокуратура

У вівторок вранці, 11 лютого, російські війська скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки на Донеччині. Є руйнування та поранені цивільні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури

За матеріалами слідства, впродовж 15 хвилин росіяни завдали по місту три авіаудари. Попередньо, ворог застосував проти місцевого населення "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Внаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків 53 й 80 років та 74-річна пенсіонерка. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Через удар пошкоджені 38 приватних будинків, три автівки, лінії електромережі та газопровід.

За фактом поранення містян правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, 9 лютого РФ скинула 10 авіабомб на житловий сектор Донеччини: 9 на Костянтинівку та 1 — на Краматорськ. У Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 мирних людей. У Костянтинівці травми дістали 5 осіб.