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У Лос-Анджелесі під час 77-ї щорічної церемонії оголосили переможців премії гільдії режисерів США (DGA Awards).

Про це йдеться у повідомленні на сайті кінопремії, передає RegioNews.

Автори фільму "Порцелянова війна", американець Брендан Белломо та харківський митець Слава Леонтьєв, отримали нагороду у номінації "Документальне кіно" за видатні режисерські досягнення у 2024 році.

Фільм розповідає історію трьох українських митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Вони створюють порцелянові фігурки тварин та прикрашають ними зруйновані внаслідок війни будинки.

"Хоча тут ревуть винищувачі та падають ворожі ракети, українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися вдома та працювати за покликанням", - зазначається в описі стрічки.

У повідомленні наголошується, що митці, які стали героями фільму, "знаходять тендітну красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя".

Для режисера Брендана Белломо "Порцелянова війна" стала дебютною роботою.

"Порцелянова війна" також є офіційним номінантом на премію "Оскар".

Раніше фільм отримав нагороду за найкращий документальний фільм на 40-му незалежному кінофестивалі Sundance та дві номінації на Critics' Choice Documentary Awards.

Варто зауважити, що минулого року у цій же категорії здобув премію DGA Awards фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що режисер Василь Київський презентував офіційний трейлер нового документального фільму "Без права на помилку". У стрічці розповідається про вибухотехніків та їх роботу на лінії фронту.