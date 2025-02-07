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07 лютого 2025, 16:58

Харків отримає мільярд гривень для нагальних аварійно-ремонтних робіт

07 лютого 2025, 16:58
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фото: ілюстративне
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Уряд ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень Харкову для проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлово-комунальному секторі

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 7 лютого, передає RegioNews із посиланням на його Телеграм.

За його словами, Харків отримає кошти на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери.

"Відповідним рішенням Харкову буде виділено 1 млрд грн. Кошти допоможуть місцевій владі провести найбільш нагальні роботи, пов'язані з водою і теплопостачанням, а також з водовідведенням", - повідомив очільник уряду.

Шмигаль підкреслив, що кошти мають бути використані до кінця 2025 року. Вони є частиною спеціальної допомоги від уряду для регіону.

Торік уряд виділив для Харківщини 2,4 млрд грн, щоб якісно підготуватися і пройти опалювальний сезон.

Нагадаємо, в Харкові 18-річний хлопець підпалив Укрпошту. Правоохоронці встановили, що його завербували росіяни.

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