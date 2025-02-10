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10 февраля 2025, 22:34

Фильм о харьковских художниках получил престижную американскую кинонаграду

10 февраля 2025, 22:34
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скриншот с видео
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В Лос-Анджелесе на 77-й ежегодной церемонии объявили победителей премии гильдии режиссеров США (DGA Awards).

Об этом говорится в сообщении на сайте кинопремии, передает RegioNews.

Авторы фильма "Фарфоровая война", американец Брендан Белломо и харьковский художник Слава Леонтьев, получили награду в номинации "Документальное кино" за выдающиеся режиссерские достижения в 2024 году.

Фильм рассказывает историю трех украинских художников фарфоровой анималистики – Славу Леонтьева, его жену Аню Стасенко и Андрея Стефанова. Они создают фарфоровые фигурки животных и украшают ими разрушенные в результате войны дома.

"Хотя здесь ревут истребители и падают вражеские ракеты, украинские артисты Слава, Аня и Андрей решают остаться дома и работать по призванию", - отмечается в описании фильма.

В сообщении отмечается, что художники, ставшие героями фильма, "находят хрупкую красоту даже среди руин, и собственным примером демонстрируют, что даже в бесчеловечных условиях трудно уничтожить человеческую жажду жизни".

Для режиссера Брендана Белломо "Фарфоровая война" стала дебютной работой.

"Фарфоровая война" также является официальным номинантом на премию "Оскар".

Ранее фильм получил награду за лучший документальный фильм на 40-м независимом кинофестивале Sundance и две номинации на Critics' Choice Documentary Awards.

Следует отметить, что в прошлом году в этой же категории получил премию DGA Awards фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Напомним, ранее также сообщалось, что режиссер Василий Киевский представил официальный трейлер нового документального фильма "Без права на ошибку". В ленте рассказывается о взрывотехнике и их работе на линии фронта.

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