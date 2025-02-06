У Харкові затримали російську агентку, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ

фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Харкові агентку спецслужб рф, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року. Тоді фігурантка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Однак їй це не допомогло. СБУ "по гарячих слідах" затримала терористку в її квартирі.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у телеграм-каналах.

Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобну вибухівку та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон. Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відслідковував пересування жертви і дистанційно активував вибухівку.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Зловмисниці оголосили підозру. Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських. Правоохоронці затримали двох юнаків віком 17 та 18 років.