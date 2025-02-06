17:52  05 лютого
У Києві аферисти продавали квартири людей і виселяли їх на вулицю
14:50  05 лютого
Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону
09:11  06 лютого
На Дніпропетровщині у ДТП постраждали 14 людей
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2025, 12:39

У Харкові затримали російську агентку, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ

06 лютого 2025, 12:39
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали у Харкові агентку спецслужб рф, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року. Тоді фігурантка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Однак їй це не допомогло. СБУ "по гарячих слідах" затримала терористку в її квартирі.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у телеграм-каналах.

Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобну вибухівку та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон. Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відслідковував пересування жертви і дистанційно активував вибухівку.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Зловмисниці оголосили підозру. Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських. Правоохоронці затримали двох юнаків віком 17 та 18 років.

війна СБУ ветерани Харків ЗСУ агент рф вибухівка
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Закарпатті прикордонників підозрюють у переправленні чоловіків за кордон
06 лютого 2025, 13:09
У Запорізькій області експравоохоронця засудили до 15 років за співпрацю з окупантами
06 лютого 2025, 12:55
Рідкоземельні метали в Україні – багатство, яке нічого не варте?
06 лютого 2025, 12:55
НАБУ проводить обшуки у бізнесмена, якого називають "смотрящим" за Києвом, – ЗМІ
06 лютого 2025, 12:54
У Тернополі 20-річний водій в'їхав у будівлю прокуратури
06 лютого 2025, 12:34
Франція передала Україні винищувачі Mirage
06 лютого 2025, 12:14
У тушах свиней, яких викинули на Прикарпатті, виявили африканську чуму
06 лютого 2025, 12:12
Корупція у Київській міськраді: НАБУ і САП проводять масштабну операцію
06 лютого 2025, 11:45
На Тернопільщині "художник" ошукав дівчину на 28 000 грн
06 лютого 2025, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »