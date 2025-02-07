Харьков получит миллиард гривен для неотложных аварийно-ремонтных работ

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Правительство приняло решение о выделении 1 миллиарда гривен Харькову для проведения аварийно-восстановительных работ в жилищно-коммунальном секторе

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль по итогам заседания правительства 7 февраля, передает RegioNews со ссылкой на его телеграмму.

По его словам, Харьков получит средства на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы.

"Соответствующим решением Харькова будет выделено 1 млрд грн. Средства помогут местным властям провести наиболее неотложные работы, связанные с водой и теплоснабжением, а также с водоотводом", - сообщил глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что средства должны использоваться до конца 2025 года. Они являются частью специальной помощи от правительства региону.

В прошлом году правительство выделило для Харьковщины 2,4 млрд грн, чтобы качественно подготовиться и пройти отопительный сезон.

Напомним, в Харькове 18-летний парень поджег Укрпочту. Правоохранители установили, что его завербовали россияне.