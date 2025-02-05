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05 февраля 2025, 20:15

Патрулировал в российской форме: в Харьковской области разоблачили предателя, который осуществлял "надзор" над местными жителями

05 февраля 2025, 20:15
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Фото: прокуратура
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Предатель получил у оккупантов должность. При этом он раздавал так называемые "пропуска на передвижение". Людям, которые были против действий РФ, он не давал пропусков

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд вынес приговор жителю Казачьей Лопани, который при оккупантах стал руководителем. Предателя отправят за решетку на 10 лет.

По данным правоохранителей, мужчина родился в России, однако давно переехал в поселок Харьковской области, где стал предпринимателем. Когда поселок захватила русская армия, он добровольно отправился на сотрудничество с оккупантами.

Мужчина стал "заместителем председателя ВГА Харьковской области". оккупанты поручили ему "вопросы экономики и финансов". Однако на самом деле у него была еще одна "работа" - надзор за перемещениями местных жителей. Предатель выдавал людям "пропуска на передвижение".

Он хорошо знал местных и пользовался этим: пропуска он не давал тем, кто не поддерживает россиян, или планирует выехать на подконтрольную территорию. Известно, что по селению он ходил в русской военной форме с оружием. Перед деоккупацией он бежал в Россию. Теперь он находится в розыске.

Напомним, ранее СБУ разоблачила кур, помогавших врагу. В частности, на Днепропетровщине задержала женщина, которая по заказу россиян планировала поджечь авто военные и релейные шкафы. К "работе" она приобщила своего несовершеннолетнего сына и его одноклассника.

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