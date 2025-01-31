Росіяни знову обстріляли Куп'янськ на Харківщині, є постраждалі
Вранці, 31 січня, російські війська здійснили новий обстріл міста Куп'янськ на Харківщині. Місто систематично обстрілюється військами ворога
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Харківської ОВА.
Обстріл стався близько 10 години. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у приватному домоволодінні.
Постраждали двоє людей — 46-річний чоловік та 84-річна жінка. В обох — гостра реакція на стрес.
Нагадаємо, 29 січня російські війська здійснили чергову атаку на місто Куп’янськ, використовуючи FPV-дрони. Під обстріл потрапив в автомобіль швидкої допомоги, поранення дістали медики.
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