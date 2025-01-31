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Минулої доби, 30 січня, російські війська вбили у Донецькій області одну людини та ще 18 поранили

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"За 30 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Іванопіллі. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині (2943 загиблих і 6650 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, 30 січня росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. Попередньо – з РСЗВ "Торнадо-С". Постраждали 13 людей.