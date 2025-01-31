Росіяни атакували Чернігів: у місті пролунали вибухи
У п'ятницю, 31 січня, орієнтовно о 9:15 у Чернігові пролунав вибух. Російський безпілотник атакував околиці міста
Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає RegioNews.
За його словами, вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували місто Чорноморськ Одеського району. Під ударом терористів опинилася лікарня та житлові будинки. Є поранені
Також відомо, що днями на Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі.
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