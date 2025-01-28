Евакуація на Харківщині: вдалося вивезти 89 людей

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На Харківщині триває примусова евакуація. Із Купʼянського та Борівського напрямків вдалося вивезти 89 людей

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він уточнив, що серед евакуйованих — чотири дитини.

Як відомо, 23 січня Харківська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про розширення зони примусової евакуації сімей із дітьми з населених пунктів Куп'янського району. Йдеться про чотири населені пункти Великобурлуцької громади та 12 сіл Кіндрашівської громади.

Куди звертатися з питань евакуації?

0 800 339 291 — безкоштовна цілодобова гаряча лінія з питань евакуації благодійної організації "Координаційний гуманітарний центр" Харківської області;

063 496 54 00 — гаряча лінія Борівської селищної ради;

093 177 64 58 — громадська організація "Helping to Leave";

102 — поліція.

Нагадаємо, вночі 28 січня росіяни атакували безпілотниками Харків та область.

Зафіксовано руйнування й пошкодження об'єктів інфраструктури та житла, є постраждалі. Зокрема, жінка 62 років та чоловік 66 років. Обох госпіталізували медики.

Також повідомлялося, що гострі реакції та стрес отримали 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.