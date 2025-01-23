На Харківщині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з 16 населених пунктів
В Куп’янському районі Харківської області запровадили примусову евакуацію родин із дітьми з 16 населених пунктів. Йдеться про чотири населені пункти Великобурлуцької громади та 12 сіл Кіндрашівської громади
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Ради оборони області ухвалила це рішення через посилення обстрілів.
Відомо, що у визначених селах Великобурлуцької громади проживають 90 дітей із 56 родин, у населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами.
Загалом з 16 населених пунктів мають вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами.
Наразі відповідні служби вже визначили маршрути евакуації та місця тимчасового проживання людей.
Нагадаємо, раніше на Донеччині розширили зону примусової евакуації.