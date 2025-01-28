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28 января 2025, 11:28

Эвакуация на Харьковщине: удалось вывезти 89 человек

28 января 2025, 11:28
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иллюстративное фото: gwaramedia
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В Харьковской области продолжается принудительная эвакуация. Из Купянского и Боровского направлений удалось вывезти 89 человек

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Он уточнил, что среди эвакуированных четыре ребенка.

23 января Харьковская областная военная администрация приняла решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Купянского района. Речь идет о четырех населенных пунктах Великобурлукской общины и 12 селах Кондрашовской общины.

Куда обращаться по вопросам эвакуации?

  • 0 800 339 291 - бесплатная круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации благотворительной организации "Координационный гуманитарный центр" Харьковской области;
  • 063 496 54 00 - горячая линия Боровского поселкового совета;
  • 093 177 64 58 - общественная организация "Helping to Leave";
  • 102 – полиция.

Напомним, ночью 28 января россияне атаковали беспилотниками Харьков и область.

Зафиксировано разрушение и повреждение объектов инфраструктуры и жилья, есть пострадавшие. В частности, женщина 62 года и мужчина 66 лет. Обоих госпитализировали медики.

Также сообщалось, что острые реакции и стресс получили 59-летняя и 9-летняя девочка.

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