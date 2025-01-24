Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили курсантку. Вона планувала навести ракетний удар РФ по одному з українських військових інститутів. Виявилося, що дівчина співпрацювала з окупантами за обіцяну грошову винагороду.

Ворог цікавився координатами навчальних корпусів та казарм цього навчального закладу. Відомо, що цей інститут після початку повномасштабної війни передислокували у Львівську область із Харкова.

За даними слідства, зрадниця готувалась передавати російській ФСБ координати службових будівель інституту. Зокрема, тих, де перебували її одногрупники-курсанти.

Сама зрадниця повинна була самовільно залишити територію напередодні обстрілу окупантів. Потім, як їй обіцяли росіяни, ФСБ евакуювала б її з України на територію РФ.

Правоохоронці затримали зловмисницю перед тим, як вона встигла передати координати "цілей" окупантам. У неї забрали телефон з доказами роботи на РФ.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали двох російських агентів. Вони коригували удари ворога по українських військових. Поплічниками ворога виявилися водії приватної компанії та медсестра.

Також повідомлялося, що правоохоронці затримали адвоката з Дніпра. Він намагався виїхати за кордон. За даними слідства, адвокат коригував удари ворога по складах ЗСУ та по місту Дніпро.