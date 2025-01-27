14:30  27 січня
На Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі
14:35  27 січня
Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних
13:20  27 січня
В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження
UA | RU
UA | RU
27 січня 2025, 18:15

"Зривали" мобілізацію: на Вінниччині затримали жінок-адміністраторів Viber-групи для ухилянтів

27 січня 2025, 18:15
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох мешканок Вінниччини, які займалися інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ. Жінкам повідомили про підозру, їх судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Управління СБУ у Вінницькій області.

За матеріалами слідства, зловмисницями виявилися 38 та 41-річна безробітні мешканки міста Могилів-Подільський.

Відомо, що фігурантки створили та адміністрували Viber-групу, в якій дискредитували призов на військову службу в ЗСУ та закликали українців ухилятися від мобілізації. У спільноті зловмисниці публікували інформацію про маршрути руху представників ТЦК на території регіону.

Слідчі повідомили їм про підозру в перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

"Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України встановили ще трьох адміністраторів та заблокували Viber-спільноти, які зривали мобілізацію у Львівській області.

месенджер СБУ затримання Вінницька область мобілізація ухилянти
Співробітників ТЦК пропонують карати за порушення правил мобілізації
27 січня 2025, 16:12
На Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі
27 січня 2025, 14:30
На Донеччині громадянин рф, який нібито приїхав до доньки, "здавав" позиції ЗСУ
27 січня 2025, 10:53
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Херсоні росіяни вбили тракториста
27 січня 2025, 19:00
У Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових
27 січня 2025, 18:50
НАБУ розпочало розслідування проти міністра оборони Умєрова, — ЦПК
27 січня 2025, 18:30
Побив і волочив по проїжджій частині: харків'янку жорстоко побив співмешканець
27 січня 2025, 18:14
Хотіли втекти в Молдову: на Одещині затримали авто з чотирма чоловіками
27 січня 2025, 18:07
У Кривому Розі в модульному укритті побилися чоловіки: один з них помер у лікарні
27 січня 2025, 17:56
Зливав дані про ЗСУ: на Харківщині засудили росіянина, який шпигував для окупантів
27 січня 2025, 17:39
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсон: постраждав чоловік
27 січня 2025, 17:35
Небезпека 3 рівня: у ДСНС попередили Закарпаття та Прикарпаття про небезпечну погоду
27 січня 2025, 17:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »