"Зривали" мобілізацію: на Вінниччині затримали жінок-адміністраторів Viber-групи для ухилянтів

фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох мешканок Вінниччини, які займалися інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ. Жінкам повідомили про підозру, їх судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Управління СБУ у Вінницькій області.

За матеріалами слідства, зловмисницями виявилися 38 та 41-річна безробітні мешканки міста Могилів-Подільський.

Відомо, що фігурантки створили та адміністрували Viber-групу, в якій дискредитували призов на військову службу в ЗСУ та закликали українців ухилятися від мобілізації. У спільноті зловмисниці публікували інформацію про маршрути руху представників ТЦК на території регіону.

Слідчі повідомили їм про підозру в перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

"Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України встановили ще трьох адміністраторів та заблокували Viber-спільноти, які зривали мобілізацію у Львівській області.