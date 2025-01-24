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24 січня 2025, 11:17

Плями мазуту з російських танкерів помітили на узбережжі Одещини

24 січня 2025, 11:17
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фото: Ivan Rusev/facebook
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Після шторму в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника і "Тузлівського лиману" на Одещині з'явилися плями мазуту. Імовірно, це мазут, який вилився після аварії російських танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу НПП "Тузлівські лимани" Іван Русєв, передає RegioNews.

"На фоні масштабних негативних впливів на Чорне море і вбивства під час повномасштабного вторгнення рашистів десятків тисяч дельфінів ця екокатастрофа стане черговим негативним і суттєвим додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі", — написав Русєв.

Також він додав, що зараз команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу, щоб встановити масштаби забруднення.

В.о. директора Національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк у відео розповіла, що плями різної фракції - переважно дрібні. Вони знаходяться на досить великій відставні від води - 25-40 метрів. Зібрані матеріали будуть відправлені на експертизу для встановлення точної природи речовини, яку винесло не берег. Однак уже зараз очевидно, що це нафтопродукти.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту у море.

Також раніше з'явилася інформація, що очищення узбережжя окупованого Криму від мазуту, що витік зі зруйнованих російських кораблів, дуже проблематичне через закриття російськими військовими прибережної зони.

Раніше повідомлялося, що загрози для узбережжя Одеси через розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці немає. Однак через аварію уже забруднене узбережжя Криму

Крим екологія нафта лиман Одеська область Чорне море
Очищення узбережжя Криму від мазуту ускладнюється через російських військових, — ЗМІ
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