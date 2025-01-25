Росіяни вдарили по Харкову БпЛА: виникла пожежа, є постраждалі
У суботу, 25 січня, війська РФ вкотре атакували Харків безпілотниками. Зафіксовані влучання в кількох районах міста. Відомо про постраждалих, виникла пожежа
Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За наявними даними, спочатку окупанти вдарили по Холодногірському району, а потім – по Шевченківському. Там під атакою опинилася мирні жителі міста.
"За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа", – йдеться у повідомленні.
Наразі в деяких районах Харкова можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.
Нагадаємо, в ніч на 25 січня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе — "ціллю" став 9-поверховий житловий будинок. Виникла пожежа, рятувальники евакуювали місцевих жителів.