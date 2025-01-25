Россияне ударили по Харькову БпЛА: возник пожар, есть пострадавшие

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В субботу, 25 января, войска РФ в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. Зафиксированы попадания в нескольких районах города. Известно о пострадавших, возник пожар

Об этом информирует мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По имеющимся данным, сначала оккупанты ударили по Холодногорскому району, а затем – по Шевченковскому. Там под атакой оказались мирные жители города.

"По предварительной информации есть пострадавшие люди и автомобили. На месте прилета пожар", – говорится в сообщении.

В некоторых районах Харькова могут возникнуть проблемы с электро- и водоснабжением.

Напомним, в ночь на 25 января российские кафиры атаковали Киевскую область дронами-камикадзе - "целью" стал 9-этажный жилой дом. Возник пожар, спасатели эвакуировали местных жителей.