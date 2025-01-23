20:37  23 января
В сети появилось новое видео избиения школьницы: полиция Киева начала расследование
17:47  23 января
В Полтаве парень прыгнул с высоты в торговом центре
19:07  23 января
Строили дачу начальнику вместо службы: в Днепре предстанут перед судом семеро полицейских
UA | RU
UA | RU
23 января 2025, 21:16

На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов

23 января 2025, 21:16
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Купянском районе Харьковской области была введена принудительная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов. Речь идет о четырех населенных пунктах Великобурлукской общины и 12 селах Кондрашовской общины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Совет обороны области принял это решение из-за усиления обстрелов.

Известно, что в определенных селах Великобурлукской общины проживает 90 детей из 56 семей, в населенных пунктах Кондрашевской общины подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями.

В общей сложности из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.

Соответствующие службы уже определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.

Напомним, ранее в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации.

эвакуация война Синегубов Олег Васильевич Харьковская область
В Запорожье количество пострадавших от российского удара выросло до 51
23 января 2025, 16:30
В Сумской области украинские дроны взяли в плен российского оккупанта
23 января 2025, 16:05
Оккупанты обстреляли Херсон: в ГВА показали последствия
23 января 2025, 14:55
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Сколько украинцев погибли в ДТП в 2024 году: полиция обнародовала статистику
23 января 2025, 22:19
Лесовики показали развлечения медведей, которые не могут спать из-за слишком теплой зимы
23 января 2025, 21:49
В сети появилось новое видео избиения школьницы: полиция Киева начала расследование
23 января 2025, 20:37
Муж депутатки Кормышкиной получил подозрение по делу об "одолженных" 20 млн гривен
23 января 2025, 20:04
Могут ли мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул: разъяснение МОН и Минобороны
23 января 2025, 19:48
На Волыни задержали полицейского, требовавшего у предпринимателя 50 тыс. грн "отката"
23 января 2025, 19:28
Строили дачу начальнику вместо службы: в Днепре предстанут перед судом семеро полицейских
23 января 2025, 19:07
Чиновники больницы во Львове получили подозрения за миллионные убытки на закупках
23 января 2025, 18:51
СБУ разоблачила 10 торговцев "трофейным" оружием: среди задержанных есть военные
23 января 2025, 18:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »