На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов
В Купянском районе Харьковской области была введена принудительная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов. Речь идет о четырех населенных пунктах Великобурлукской общины и 12 селах Кондрашовской общины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
Совет обороны области принял это решение из-за усиления обстрелов.
Известно, что в определенных селах Великобурлукской общины проживает 90 детей из 56 семей, в населенных пунктах Кондрашевской общины подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями.
В общей сложности из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.
Соответствующие службы уже определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.
Напомним, ранее в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации.