Окупанти обстріляли Херсон: в МВА показали наслідки
В четвер, 23 січня, близько 11:00 російські окупанти вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
"Пошкоджено будинки, авто. Люди цілі, але перелякані. Триває ліквідація”, – йдеться у повідомленні.
"Купа диму перед вікном і запах пороху", – розповіла жителька міста про перші секунди після "прильоту”.
Подробиці – у відео.
Нагадаємо, в ніч на 23 січня російська армія атакувала Україну 92 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 27 БпЛА — локаційно втрачені.
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