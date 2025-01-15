Українські бійці показали, як викурюють окупантів із підвалів Вовчанська

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що артилерія РФ повністю знищила багатоповерхівки в місті. У таких умовах окупанти облаштовують позиції у підвалах та можливих укриттях.

Поблизу одного зі спостережних постів українських захисників виявили росіян, які облаштувалися у таких укриттях та намагалися обстрілювати позиції наших бійців.

"Заручившись "підтримкою" вибухівки один із прикордонників впритул підібрався до схованки загарбників та закинув їм "гарячий привіт". Результат: знищена позиція та мінус декілька окупантів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями мінометники та дронарі підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" провели зачистку ворожих позицій на Вовчанському напрямку.