Українські бійці показали, як викурюють окупантів із підвалів Вовчанська
Воїни-прикордонники бригади наступу "Форпост" нещадно нищать російську піхоту на околицях міста Вовчанськ Харківської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що артилерія РФ повністю знищила багатоповерхівки в місті. У таких умовах окупанти облаштовують позиції у підвалах та можливих укриттях.
Поблизу одного зі спостережних постів українських захисників виявили росіян, які облаштувалися у таких укриттях та намагалися обстрілювати позиції наших бійців.
"Заручившись "підтримкою" вибухівки один із прикордонників впритул підібрався до схованки загарбників та закинув їм "гарячий привіт". Результат: знищена позиція та мінус декілька окупантів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями мінометники та дронарі підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" провели зачистку ворожих позицій на Вовчанському напрямку.