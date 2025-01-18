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Жительку Житомирського району судитимуть за недогляд за немовлям, що спричинило його смерть. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Жінка, повернувшись додому з пологового з новонародженою донькою, не забезпечила належний догляд за немовлям. З перших днів вона не виконувала своїх обов’язків і не подбала про належні умови для проживання дитини. Коли немовля захворіло, мати не звернулася по меддопомогу, що призвело до ускладнень і, зрештою, до смерті дитини.

Окрім цього, жінка зловживала алкоголем. Раніше її вже притягували до адмінвідповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо чотирьох малолітніх дітей.

Зазначається, що наразі триває процес вилучення цих дітей з родини обвинуваченої.

Нагадаємо, на Черкащині повідомили про підозру матері, яка вбила новонароджену доньку та викинула у пакеті у сміттєвий бак.