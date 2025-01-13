Війська Росії обстріляли з "Градів" село на Харківщині: є руйнування
У неділю, 12 січня, росіяни завдали удари по селу Костянтинівка Богодухівського району. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки, а також будівля сільського клубу
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, війська РФ завдали удари по Костянтинівці близько 21:00. Попередньо, окупанти били по селу з РСЗВ "Град".
"Внаслідок ворожої атака один житловий будинок зруйновано, ще 5 - пошкоджено. Також пошкоджень зазнали будівля сільського клубу та лінії електромережі. Без постраждалих", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, 13 січня російські окупанти атакували FPV-дроном село Веселе Харківського району. Постраждав 41-річний чоловік.
Напередодні, ввечері 12 січня, окупанти завдали удару по Купʼянську на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель.