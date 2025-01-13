Российский "шахед" атаковал Чугуев: пострадал годовалый ребенок
Сегодня вечером, 13 января, оккупационные войска РФ атаковали ударным беспилотником город Чугуев Харьковской области. В результате взрыва "шахеда" поврежден жилой многоэтажный дом, пострадал маленький ребенок
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, вражеский дрон попал во двор многоэтажной застройки. В результате атаки поврежден легковой автомобиль и остекление окон пятиэтажки.
"Девочки в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.
Напомним, 13 января российские кафиры атаковали FPV-дроном село Веселое Харьковского района. Пострадал 41-летний мужчина.
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