Росіяни вдарили трьома КАБами по Херсону: влучили в підприємство і дитсадок, є постраждалі
В четвер, 9 січня, об 11:00 російські військові вдарили по Херсону з авіації
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
Росіяни випустили три керовані авіабомби. Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала "швидка". У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї постраждалої гостра реакція на стрес.
Також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок.
Ще двох постраждалих внаслідок авіаудару доставили до лікарні. У 63-річної жінки та 67-річного чоловіка – мінно-вибухова травма.
Також до медиків звернувся 56-річний херсонець, який отримав мінно-вибухову травму та контузію.
Наразі лікарі дообстежують всіх постраждалих.
Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка:
Нагадаємо, впродовж 8 січня російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, 10 мирних мешканців дістали поранення.