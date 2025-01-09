фото: МВА

В четвер, 9 січня, об 11:00 російські військові вдарили по Херсону з авіації

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Росіяни випустили три керовані авіабомби. Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала "швидка". У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї постраждалої гостра реакція на стрес.

Також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок.

Ще двох постраждалих внаслідок авіаудару доставили до лікарні. У 63-річної жінки та 67-річного чоловіка – мінно-вибухова травма.

Також до медиків звернувся 56-річний херсонець, який отримав мінно-вибухову травму та контузію.

Наразі лікарі дообстежують всіх постраждалих.

Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка:

Нагадаємо, впродовж 8 січня російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, 10 мирних мешканців дістали поранення.